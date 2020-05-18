ABD Yüksek Mahkemesi, Sudan'ın, terör kurbanlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesine...
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ABD Yüksek Mahkemesi, Sudan'ın, terör kurbanlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesine...

ABD Yüksek Mahkemesi, Sudan yönetiminin, 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarına ve yakınlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini kararlaştırdı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Sudan'ın, terör kurbanlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesine...
18.05.2020 22:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 22:56

ABD Yüksek Mahkemesi, Sudan yönetiminin, 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarına ve yakınlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Yüksek Mahkeme, El-Kaide'nin 1998'de ABD'nin Nairobi ve Darüsselam Büyükelçiliklerine düzenlediği terör saldırısının kurbanlarının Sudan'a açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Oy birliği ile alınan karara göre Sudan yönetimi, kurbanlara ve yakınlarına 4,3 milyar doları "cezai tazminat" olmak üzere toplam 10,2 milyar dolar tazminat ödeyecek.

El-Kaide'nin bombalı saldırılarında 224 kişi yaşamını yitirmiş binlerce kişi yaralanmıştı. Olayın ardından, birçok kurban ve yakını ABD'deki eyalet ve federal mahkemelere başvurarak, saldırılardan dolayı Sudan hükümetini suçlamış ve tazminat talep etmişti.

ABD mahkemeleri, daha önce görülen davalarda, söz konusu saldırılarda Sudan'ın terör örgütü El Kaide ve örgüt lideri Usame Bin Ladin'e yardım ettiğine hükmetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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