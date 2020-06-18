ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'a engel
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ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'a engel

ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Başkan Barack Obama'nın yasası olarak bilinen "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA)" adlı programı sona erdirme adımını Yüksek Mahkeme engelledi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'a engel
18.06.2020 20:52 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:25

ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Başkan Barack Obama'nın yasası olarak bilinen "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA)" adlı programı sona erdirme adımını Yüksek Mahkeme engelledi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından başlatılan ve yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkede kalmasını sağlayan "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA)" adlı programı sona erdirmeye çalışan ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme engelini takıldı. Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin DACA programını sonlandırılması için federal yasalar kapsamında yeterli gerekçeleri sağlayamadığını 4'e karşı 5 oyla karara bağladı. Mahkeme, alınan karar sonucunda DACA programının aynı şekilde devam edeceğini duyurdu.

Trump, karara sert tepki gösterdi

Trump, Yüksek Mahkeme'nin DACA programına yönelik aldığı kararı sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi. Başkan Trump, "Yüksek Mahkemenin verdiği korkunç ve siyasi kararlar, kendilerini cumhuriyetçi ya da muhafazakar olarak tanımlayan insanların yüzünde patlayan kurşunlardır. Daha fazla adalete ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde kendisine oy verilmesi çağrısında bulunarak, "Yüksek Mahkeme'nin beni sevmediği izlenimine vardınız mı?" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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