ABD Yüksek Mahkemesi Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesine yönelik davayı reddetti
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ABD Yüksek Mahkemesi Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesine yönelik davayı reddetti

12.12.2020 04:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 04:16
ABD Yüksek Mahkemesi Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesine yönelik davayı reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinin Joe Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesine yönelik açtığı davayı reddetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinin Joe Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesine yönelik açtığı davayı reddetti.

ABD'de Donald Trump'ın seçimde hile yapıldığı ve asıl kazananın kendi olduğu yönündeki iddiaları sürerken, Yüksek Mahkemeden kritik bir karar geldi.

Mahkeme, Teksas eyaletinin, 18 Cumhuriyetçi eyalet savcısı ve 126 Temsilciler Meclisi üyesinin desteği ile Biden'ın zaferinin geri çevrilmesine yönelik davaya ilişkin kararını bugün açıkladı.

Wisconsin, Michigan, Georgia ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde Biden'ın lehine açıklanan sonuçların geçersiz kılınmasına yönelik açılan dava, mahkemece reddedildi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. Trump ekibinin birçok eyalette açtığı dava, reddedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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