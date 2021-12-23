ABD Yüksek Mahkemesi Biden'ın aşı zorunluluklarını görüşecek - Haberler
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ABD Yüksek Mahkemesi Biden'ın aşı zorunluluklarını görüşecek

ABD Yüksek Mahkemesi Biden'ın aşı zorunluluklarını görüşecek
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 100'den fazla çalışanı olan işletmeler ve sağlık çalışanları için getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğuna karşı açılan davaları 7 Ocak'ta görüşecek.

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 100'den fazla çalışanı olan işletmeler ve sağlık çalışanları için getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğuna karşı açılan davaları 7 Ocak'ta görüşecek.

ABD Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın 100'den fazla çalışanı olan işletmeler ve sağlık çalışanlarına getirdiği aşı zorunluluğuna yönelik açılan davalar, mahkemede 2 ayrı dava olarak değerlendirilecek.

Sözlü oturumları 7 Ocak'ta yapacak mahkemenin kısa süre içinde karara varması bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Omicron varyantının etkisiyle ülkede Kovid-19 vakalarındaki aşırı artışa dikkati çekerek getirdikleri zorunlulukları sonuna kadar savunacaklarını kaydetti.

Biden'ın aşı zorunluluklarına karşı birçok eyalette dava açılmış, bazı federal mahkemeler aşı zorunluluklarını durdurmuştu.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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