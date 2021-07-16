ABD yönetiminin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr, İsrailli yetkililer ile bir araya geldi
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ABD yönetiminin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr, İsrailli yetkililer ile bir araya geldi

ABD yönetiminin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr, İsrailli yetkililer ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

ABD yönetiminin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr, İsrail'de gerçekleştirdiği görüşmelerde Filistin yönetiminin ekonomik ve siyasi açıdan "zor ve tehlikeli" bir durumda olduğu uyarısında bulundu.

ABD yönetiminin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr, İsrail'de gerçekleştirdiği görüşmelerde Filistin yönetiminin ekonomik ve siyasi açıdan "zor ve tehlikeli" bir durumda olduğu uyarısında bulundu.

İsrail'in Walla sitesinin haberine göre, Amr, Filistinli yetkililer ve Filistin sivil toplum kuruluşları ile yaptığı görüşmelerin ardından İsrail'de Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Bölgesel İş Birliği Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldi.

İsrailli yetkilileri Filistin yönetiminin ekonomik ve siyasi açıdan "zor ve tehlikeli" bir durumda olduğu konusunda uyaran Amr, İsrail'i Filistin yönetiminin ekonomik ve siyasi durumunu iyileştirmek için adımlar atmaya çağırdı.

Amr, Filistin yönetiminin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle memurlarının maaşlarını ödeyemediğini ve Filistin topraklarındaki siyasi krizin istikrarsızlığa ve tehlikeli bir duruma yol açtığını dile getirdi.

Amr ayrıca, Filistin yönetiminin ekonomik durumunun hızlı bir şekilde iyileştirilmesi için İsrail'in atabileceği ekonomik adımlar ile ilgili de bilgi verdi.

Amr'ın Filistin ve İsrail yetkilileri ile bir araya geldiği 5 gün süren bölge ziyaretinin bugün sona ermesi bekleniyor.

Filistin yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkileri ve İsrail'in vergi gelirlerinden büyük meblağlarda kesinti yapması nedeniyle ciddi bir mali krizle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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