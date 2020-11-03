ABD yönetiminden Viyana'daki terör saldırısına kınama
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ABD yönetiminden Viyana'daki terör saldırısına kınama

03.11.2020 08:37 | Son Güncelleme: 03.11.2020 08:44
ABD yönetiminden Viyana'daki terör saldırısına kınama

ABD Başkanı Donald Trump, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin "Masum sivillere yönelik bu meşum saldırılara bir son verilmeli." çağrısında bulunurken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise saldırıyı kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin "Masum sivillere yönelik bu meşum saldırılara bir son verilmeli." çağrısında bulunurken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise saldırıyı kınadı.

Viyana'da meydana gelen terör saldırısının ardından ABD Başkanı Trump, Bakan Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'dan tepki geldi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dualarının Viyana halkı ile olduğunu vurgulayarak, "Masum sivillere yönelik bu meşum saldırılara bir son verilmeli. ABD, radikal İslamcı teröristler de dahil olmak üzere terör saldırılarına karşı Avusturya, Fransa ve tüm Avrupa ülkelerinin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Pompeo ise "ABD, Viyana'daki terör saldırısını şiddetle kınıyor. Saldırıda ölen ve yaralananların ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. Polise ve ilk yardım ekiplerine desteğimizi bir kez daha dile getirirken, Avusturya halkıyla da dayanışma içinde duruyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Viyana halkına dua ediyor. Bu tarz bir nefretin ve şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Terörle mücadelelerinde Avusturya, Fransa ve tüm Avrupa'nın yanındayız." ifadelerine yer verdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında biri saldırgan olmak üzere iki kişi öldü. Polisin olay sonrası kaçan teröristlere yönelik arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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