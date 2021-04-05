ABD yönetiminden "Ürdün Kralı 2. Abdullah'a desteğimiz tam" açıklaması
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ABD yönetiminden "Ürdün Kralı 2. Abdullah'a desteğimiz tam" açıklaması

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
ABD yönetiminden 'Ürdün Kralı 2. Abdullah'a desteğimiz tam' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ürdün'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek "Ürdün Kralı 2. Abdullah ABD'nin kilit bir ortağıdır ve ona desteğimiz tamdır.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ürdün'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek "Ürdün Kralı 2. Abdullah ABD'nin kilit bir ortağıdır ve ona desteğimiz tamdır." açıklamasında bulundu.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ürdün'de 3 Nisan'da gerçekleşen Prens Hamza bin Hüseyin'in ev hapsinde tutulması ve 20 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ürdün'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yönetim ile yakın iletişim halinde olduklarının altını çizen Psaki, "Ürdün Kralı 2. Abdullah ABD'nin kilit bir ortağıdır ve ona desteğimiz tamdır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından da destek açıklaması

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da düzenlediği günlük basın toplantısında, Ürdün'deki olayları yakından takip ettiklerini vurguladı.

Price, "Ürdün, ABD'nin stratejik ortağıdır ve bu ülke ve Kral 2. Abdullah ile ilişkimize çok değer veriyoruz. Kral Abdullah'ın vizyonuna değer veriyoruz. Hafta sonu yaptığımız açıklamada da söylediğimiz gibi, Kral 2. Abdullah'a desteğimiz vardır." dedi.

Ürdün ve ABD'nin, Filistin ve İsrail konusunda iki devletli çözüm, bölgedeki güvenliği tehdit eden aşırıcılıkla mücadele, Suriye'deki insani krizin azaltılması, DEAŞ'nın yenilmesi gibi birçok noktada ortak çıkarları olduğunu vurgulayan Price, "Ürdün'ü sınırlarındaki herhangi bir tehlikeye karşı destekliyoruz buna DEAŞ tehlikesi de dahil." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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