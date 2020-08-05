ABD yönetiminden Lübnan'a taziye ve destek mesajı
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ABD yönetiminden Lübnan'a taziye ve destek mesajı

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileyerek ABD'nin Lübnan halkına yardıma hazır olduğunu belirtti.

ABD yönetiminden Lübnan'a taziye ve destek mesajı
05.08.2020 02:57 | Son Güncelleme: 05.08.2020 03:38

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileyerek ABD'nin Lübnan halkına yardıma hazır olduğunu belirtti.

Pompeo, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamada yaşamını yitirenler için en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Beyrut'taki ekiplerinin, kentte büyük hasar olduğunu kendilerine bildirdiklerini aktaran Pompeo, "Durumu yakından takip ediyoruz ve bu trajediyi atlatmalarında Lübnan halkına yardım etmeye hazırız." vurgusu yaptı.

Lübnan hükümetinin olayı araştırdığına işaret eden Pompeo, sonucu sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Trump'tan patlamaya "korkunç saldırı" nitelemesi

Trump da Beyaz Saray'daki basın toplantısına Lübnan'daki saldırıya ilişkin açıklama ile başlayarak, "ABD, Lübnan halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Beyrut'taki patlamada, birçok insanın yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı bildiriliyor." ifadesini kullandı.

Lübnan ile yakın ilişkileri olduğunun altını çizen Trump, "Biz yardım için burada olacağız. Bu, korkunç bir saldırı gibi görünüyor." dedi.

Trump, bir gazetecinin olayı neden "saldırı" olarak nitelendirdiğini sorması üzerine, "Generallerimizin bazıları ile görüştüm. Bunun bir saldırı olduğunu düşünüyor gibilerdi. Bu bir tür üretim patlaması falan değildi." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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