ABD yönetiminden Kovid-19 sebebiyle kapanan iş yerlerinin açılmasına dair rapora engel

ABD yönetiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan iş yerlerinin sıkı kurallar eşliğinde tekrar açılmasına yönelik tavsiye raporunu rafa kaldırdığı belirtildi.

ABD yönetiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan iş yerlerinin sıkı kurallar eşliğinde tekrar açılmasına yönelik tavsiye raporunu rafa kaldırdığı belirtildi.

ABD merkezli haber ajansı AP'nin haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC), ABD genelinde kapatılan restoran ve benzeri dükkanların nasıl açılması gerektiğine dair hazırladığı 17 sayfalık raporun yayımlanmasından vazgeçildi.

Haberde, restoran, okul, dini kurumlar ve diğer iş yerlerinin tekrar açılmaları durumunda ne gibi tedbirler alınması gerektiği anlatılan raporun cuma günü yayımlanması gerektiği ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından "bekletilmesi talimatı" verildiği belirtildi.

Normal şartlarda salgın ve afet gibi olaylarda halkın ve yerel yönetimlerin bilgilendirilmesinden CDC'nin sorumlu olduğu belirtilen haberde, Trump yönetiminin, CDC üzerinde sıkı kontroller uyguladığına dikkat çekildi.

Haberde ayrıca, CDC Direktörü Robert Redfield'in, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer almasına rağmen uzun zamandır gözlerden uzak olduğu vurgulandı.

H1N1 domuz gribi salgını sırasında Obama yönetiminde görev alan Harvard Üniversitesinden Prof. Dr. Howard Koh, CDC'nin salgın zamanlarında halkın dikkat kesildiği en önemli kuruluş olduğuna dikkat çekerek, "Normalde bir kriz esnasında en son veriler, tavsiyeler ve basın brifingleri için gözler CDC'ye çevrilirdi. Bu kez farklı ve herkes bunu görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'dan tepki

Beyaz Saray yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, Başkan Trump'ın piyasanın yeniden açılmasına yönelik bir yönetmelik yayımladığı ve söz konusu yönetmelikte tüm eyaletlerin ellerindeki vaka oranına göre güvenli ve sorumlu bir şekilde açılması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Yetkililer, raporun ülke genelindeki tüm eyaletleri bir tuttuğunu ve bu yüzden hatalı olduğunu savunarak, "İş yerlerinin nasıl açılması gerektiğine dair sıkı kurallar içeren bir rapor yayımlamak, eyaletlerin kendi içerisinde barındırdığı çeşitli koşulları görmezden gelmektir. Tennessee eyaleti için hazırlanan rapor, New York eyaleti için hazırlanan raporla aynı olmamalıdır. Bu nedenlerle söz konusu raporu sızdırıldıktan sonra gören Görev Gücü, kırsal veya kentsel alanlarda bazı revizyonlar yapılmasını istedi. Bu raporun CDC liderliği tarafından onaylanmaması da önemlidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA