ABD yönetiminden İran Atom Enerjisi Kurumuna yaptırım

30.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:20

ABD yönetimi, İran Atom Enerjisi Kurumu ile Başkanı Ali Ekber Salihi'yi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Washington yönetimi İran Atom Enerjisi Kurumuna ve bu kurumun başkanı Salihi'ye yaptırım uyguladı.

Öte yandan ABD basınına konuşan bazı kaynaklar, Rusya, Çin ve Avrupalı bazı firmaların bu yaptırımlardan muaf tutulacağını belirtti.

Hazine Bakanlığının konuya ilişkin ilerleyen saatlerde bir açıklama daha yapması bekleniyor.

Kaynak: AA