ABD yönetiminden güvenlik gerekçesiyle 6 ülkeye daha vize kısıtlaması
ABD yönetimi, Nijerya, Kırgızistan, Myanmar, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına "ABD'de kalıcı oturum izni" imkanı veren vizelerin verilmesini askıya aldı.
01.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:52
ABD yönetimi, Nijerya, Kırgızistan, Myanmar, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına "ABD'de kalıcı oturum izni" imkanı veren vizelerin verilmesini askıya aldı.
ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, konuyla ilgili düzenlediği telekonferansta, söz konusu ülkelerin ABD'nin güvenlik standartlarını karşılayamadığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com