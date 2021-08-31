ABD yönetiminden Çinli fentanil kaçakçısının yakalanması için 5 milyon dolar para ödülü

ABD Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı yollarla uluslararası fentanil taşıyan bir suç örgütünün elebaşı Çin vatandaşı Zhang Jian'ın yakalanması ya da gözaltına alınması için bilgi sağlayan kişilere 5 milyon dolara kadar para ödülü verileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı yollarla uluslararası fentanil taşıyan bir suç örgütünün elebaşı Çin vatandaşı Zhang Jian'ın yakalanması ya da gözaltına alınması için bilgi sağlayan kişilere 5 milyon dolara kadar para ödülü verileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Zhang'ın başında bulunduğu suç örgütünün 2013-2016 yıllarında ABD'ye soktuğu fentanilleri kullanan 4 Amerikalının yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise vücudunun ağır hasar gördüğü kaydedildi.

Zhang'ın Ocak 2018'te Kuzey Dakota'da görülen davada hapis cezasına çarptırıldığına işaret edilen açıklamada, elebaşının yerinin belirlenmesi, tutuklanması ya da yakalanmasına ilişkin bilgi sağlayan kişilere 5 milyon dolara kadar para ödülü verileceği vurgulandı.

Fentanil nedir?

1950'lerin başında Belçika'daki tıbbi çalışmalar sonucu bulunan fentanil, morfinden 80 kat güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor.

1990'lı yılların başında tıpta tedavi amaçlı kullanılmaya başlanan fentanil, etkili bir ağrı kesici olduğu için anestezi alanında da tercih ediliyor. Özellikle kanser hastaları için etkili sonuçlar verdiği belirtilen madde, tıp dünyası için en değerli ilaçlar arasında gösteriliyor.

Fentanil, geçen yıllarda Kanada'da çok sayıda kişinin ölümüne yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay