ABD yönetimi, Trump döneminde Meksika sınırında ayırılan göçmen aileleri yeniden birleştirmeye başladı

ABD'de Joe Biden yönetimi, Donald Trump döneminde Meksika sınırında birbirinden ayırılan göçmen ailelerin üyelerini yeniden birbiriyle kavuşturmaya başladıklarını açıkladı.

ABD'de Joe Biden yönetimi, Donald Trump döneminde Meksika sınırında birbirinden ayırılan göçmen ailelerin üyelerini yeniden birbiriyle kavuşturmaya başladıklarını açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas yaptığı açıklamada, Meksika sınırında 2017'de birbirinden ayırılan 4 ailenin mensuplarının bu hafta içinde yeniden kavuşturulacağını belirtti.

"Bu adım, büyük bir çabanın sadece başlangıcı." değerlendirmesinde bulunan Mayorkas, birleştirilen aileler arasında 2017'de Meksika sınırında çocuklarından ayrılan Meksikalı ve Honduraslı iki anne de olduğunu aktardı.

Mayorkas, gelecek aylarda daha fazla ailenin birleştirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Hala yapmamız gereken çok iş var ancak şu ana kadar aldığımız yoldan ve aileleri birleştirmeye başlamış olmamızdan dolayı gururluyum." ifadesini kullandı.

ABD Aile Birleşimi Görev Gücü Direktörü Michelle Brane de çocuklarıyla kavuşturulacak annelerin, yasal süreçleri tamamlanana kadar ABD'de kalmalarına izin verileceğini belirtti.

ABD'nin önceki başkanı Donald Trump döneminde 5 bin 500'den fazla çocuk, Meksika sınırında ailelerinden ayırılmıştı. Trump'ın "sıfır tolerans" adını verdiği politika kapsamında, ayırılan en az 1000 ailenin hala kavuşamadığı tahmin ediliyor.

1 Temmuz 2017'de uygulamaya konulan "sıfır tolerans" politikası, açılan karşı davaların ardından Haziran 2018'de sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan