ABD yönetimi, Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenleri andı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD yönetimi, Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenleri andı

ABD yönetimi, Çin'in başkenti Pekin'de 31 yıl önce meydana gelen Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenleri andı.

ABD yönetimi, Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenleri andı
04.06.2020 02:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 02:07

ABD yönetimi, Çin'in başkenti Pekin'de 31 yıl önce meydana gelen Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenleri andı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Çin'de 1989'da 2 bin kişinin hayatını kaybettiği Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ortagus, "Bugün, 1989'da Tiananmen Meydanı'nda Çin Komünist Partisinin (ÇKP) gönderdiği Halk Kurtuluş Ordusuna bağlı tank ve silahlarla kanlı şekilde öldürülen demokrasi, insan hakları ve yolsuzluktan uzak bir toplum çağrısı yapan cesur Çin halkını anıyoruz." ifadesini kullandı.

Olayların üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen hala hayatını kaybedenlerin ve kaybolanların sayısının net olarak bilinmediğine dikkati çeken Ortagus, ABD olarak olaylarda hayatının kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Öte yandan Ortagus, Tiananmen protestolarının Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'da baskı gören birçok insana ilham verdiğini vurgulayarak, Çin devletinin öldürülen veya kaybolan protestocuların hesabını vermesi gerektiğini ifade etti.

Ortagus, "4 Haziran 1989 kurbanları için yas tutuyor ve Çin'de insan haklarını, temel özgürlükleri ve temel insanlık onurunu koruyan bir hükümet talep eden halkın yanında duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Haber
Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir Haber
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit...
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
Bakan Koca'nın 'Kullanmaya devam edeceğiz' dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı
Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Rafet El Roman Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: ABD yönetimi, Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenleri andı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 02:10:11. #1.15#
title