ABD yönetimi, Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenleri andı ABD yönetimi, Çin'in başkenti Pekin'de 31 yıl önce meydana gelen Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenleri andı.

ABD yönetimi, Çin'in başkenti Pekin'de 31 yıl önce meydana gelen Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenleri andı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Çin'de 1989'da 2 bin kişinin hayatını kaybettiği Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ortagus, "Bugün, 1989'da Tiananmen Meydanı'nda Çin Komünist Partisinin (ÇKP) gönderdiği Halk Kurtuluş Ordusuna bağlı tank ve silahlarla kanlı şekilde öldürülen demokrasi, insan hakları ve yolsuzluktan uzak bir toplum çağrısı yapan cesur Çin halkını anıyoruz." ifadesini kullandı.

Olayların üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen hala hayatını kaybedenlerin ve kaybolanların sayısının net olarak bilinmediğine dikkati çeken Ortagus, ABD olarak olaylarda hayatının kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Öte yandan Ortagus, Tiananmen protestolarının Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'da baskı gören birçok insana ilham verdiğini vurgulayarak, Çin devletinin öldürülen veya kaybolan protestocuların hesabını vermesi gerektiğini ifade etti.

Ortagus, "4 Haziran 1989 kurbanları için yas tutuyor ve Çin'de insan haklarını, temel özgürlükleri ve temel insanlık onurunu koruyan bir hükümet talep eden halkın yanında duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA