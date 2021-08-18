ABD yönetimi, Taliban'ın verdiği sözleri tutup tutmayacağını yakından izleyecek
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ABD yönetimi, Taliban'ın verdiği sözleri tutup tutmayacağını yakından izleyecek

ABD yönetimi, Taliban'ın verdiği sözleri tutup tutmayacağını yakından izleyecek
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Taliban'ın Afganistan'ın yönetimiyle ilgili verdiği sözleri tutup tutmayacağını yakından izleyeceklerini ve ona göre pozisyon alacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Taliban'ın Afganistan'ın yönetimiyle ilgili verdiği sözleri tutup tutmayacağını yakından izleyeceklerini ve ona göre pozisyon alacaklarını söyledi.

Wendy Sherman, Afganistan'daki son duruma ilişkin bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde değerlendirmelerde bulundu.

Sherman, halen devam eden tahliye operasyonunda bazı güvenlik sorunları yaşansa da sürecin devam ettiğini ve son 24 saatte 2 binden fazla kişiyi daha tahliye ettiklerini kaydetti.

Taliban'ın "operasyona müdahale etmeme" ve "sivillerin havalimanına erişimine izin verme" sözünü verdiğini hatırlatan Sherman, buna karşın sahadaki durumda ve havalimanına erişim konusunda zorluklar yaşandığına dikkati çekti.

Sherman, şu ana dek ciddi bir olay rapor edilmese de havalimanına güvenli erişim konusunda, "Şu anda sadece Amerikalılara değil, orada bulunan yabancı ülke vatandaşlarına da havalimanına güvenli erişim konusunda garanti veremeyiz. Bu konudaki tüm çabalarımız sürüyor." değerlendirmesini yaptı.

"Taliban'ın eylemlerini yakından izleyeceğiz" mesajı

Taliban'ın meşruiyetine ilişkin soruları da yanıtlayan Sherman, "Taliban Afganistan'da bir hükümet kurmak istiyor, meşruiyet arıyor. Hepimiz Taliban'ın eylemlerini takip ediyoruz, gerçekten de temel insan haklarını ve Afgan halkının haklarını koruyup korumadığı noktasında izliyor olacağız. Söyledikleri şeylerin gerçek olup olmadığını ilerleyen günlerde göreceğiz." diye konuştu.

Sherman, halen Kabil Havalimanı kapsamında diplomatik misyona devam eden ABD büyükelçiliğinin açık olduğunu ve güvenlik şartlarının elverdiği süre boyunca misyonun göreve devam edeceğini belirtti.

ABD'nin son çekilme tarihi olan 31 Ağustos'tan sonra da güvenli olması durumunda büyükelçiliğin hizmet vermeye devam edebileceğini aktaran Sherman, amaçlarının ülkede kalan ABD'li ve diğer ülke vatandaşlarına hizmete devam etmek olduğunu söyledi.

ABD'nin Afganistan'dan ayrılma biçiminin "ABD'nin güvenilirliğini sorgulattığını" hatırlatan bir gazeteciye cevap veren Sherman, verdiği örneklerle ABD'nin halen uluslararası arenada güvenilir bir müttefik olduğunu ve verdiği sözleri tutmaya devam edeceğini savundu.

Sherman ayrıca, Afgan kadınlarının özgürlük ve eğitimi noktasında ABD'nin tüm enerjisini harcayacağını ve bu konuda elinden geleni yapacağını söyledi.

Öte yandan brifingin soru-cevap bölümünün başında Afgan gazeteci Nazire Kerim, gözyaşları içinde Sherman'a teşekkür etti ve ABD'nin Afgan kadınlarına destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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