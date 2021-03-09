ABD yönetimi, Sincan'da "Uygurlara yönelik soykırım olduğu" konusundaki pozisyonunu koruyor
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ABD yönetimi, Sincan'da "Uygurlara yönelik soykırım olduğu" konusundaki pozisyonunu koruyor

09.03.2021 23:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:00
ABD yönetimi, Sincan'da

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini "soykırım" olarak tanımlama pozisyonunu aynı şekilde koruduklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini "soykırım" olarak tanımlama pozisyonunu aynı şekilde koruduklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, ABD-Çin ilişkilerine ve Sincan'daki son duruma ilişkin soruları yanıtladı.

Sözcü Price, "Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da dile getirdiği gibi, Sincan'daki durumu soykırım olarak tanımlama pozisyonumuzu aynen koruyoruz, bu değerlendirmemizi değiştirecek hiçbir şey görmedik. Oradaki zulmün sona erdiğine ilişkin herhangi bir şey görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

"Size göre, şu an halen Sincan'da soykırım uygulamaları devam ediyor mu?" şeklindeki ısrarlı sorulara ise Price, "Bu konuda daha önce söylediğimiz cümlenin arkasındayız." yanıtını vermekle yetindi.

Önceki Donald Trump yönetimi döneminde ABD, "Sincan'da yaşananları soykırım olarak tanımlama" yönünde bir karar almış, Joe Biden yönetimi de bu politikayı aynı şekilde sürdüreceklerini açıklamıştı.

Pekin yönetimi ise ABD'nin söz konusu iddialarını reddediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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