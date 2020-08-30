ABD yönetimi, seçim güvenliği konusunda Kongreye verdiği brifingleri durdurdu
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ABD yönetimi, seçim güvenliği konusunda Kongreye verdiği brifingleri durdurdu

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) John Ratcliffe, Kongreye seçim güvenliğiyle ilgili yaptıkları brifingleri durdurduklarını ve bundan sonra sadece yazılı bildirimler yapacaklarını açıkladı.

ABD yönetimi, seçim güvenliği konusunda Kongreye verdiği brifingleri durdurdu
30.08.2020 00:39 | Son Güncelleme: 30.08.2020 00:39

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) John Ratcliffe, Kongreye seçim güvenliğiyle ilgili yaptıkları brifingleri durdurduklarını ve bundan sonra sadece yazılı bildirimler yapacaklarını açıkladı.

ABD medyasının Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre Ratcliffe, Senato ve Temsilciler Meclisi yetkililerine cuma günü birer mektup göndererek, söz konusu kararını duyurdu.

Mayıs ayında Başkan Donald Trump'ın DNI pozisyonuna getirdiği Ratcliffe, mektubunda Kongre üyelerine yaptıkları brifingleri artık yapmayacaklarını belirterek, "Seçim güvenliğine ilişkin bilgilerin yanlış değerlendirilmemesi ve politize edilmemesi bizim için önemli." değerlendirmesini yaptı.

Amerikan medyasına konuşan ve adı açıklanmayan bir DNI yetkilisi ise "Kongre üyelerinden bazılarının brifinglerin hemen ardından söz konusu mahrem bilgileri medyaya sızdırmalarından endişe ettiklerini" kaydetti.

Demokrat Kongre üyeleri ise söz konusu karara şiddetle karşı çıkarken, daha önce ilgili istihbarat yetkililerine yüz yüze sorularını sorarken artık sorularını soramayacaklarını ve bunun kabul edilemez olduğunu savundu.

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, özellikle posta yoluyla oy kullanma tartışmaları etrafında Başkan Trump ile Demokratlar arasında ciddi bir gerilim yaşanıyor.

Kaynak: AA

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