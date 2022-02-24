ABD yönetimi, Rusya'nın Amerikalı diplomatı sınır dışı etmesine karşılık Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı etme kararı aldı.
AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD yönetimi, Rusya'nın Amerikalı diplomatı sınır dışı etmesine karşılık Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı etme kararı aldı.
ABD yönetimi, Rusya'nın Amerikalı diplomatı sınır dışı etmesine karşılık Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı etme kararı aldı.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel