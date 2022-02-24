ABD yönetimi, Rusya'nın Amerikalı diplomatı sınır dışı etmesine karşılık Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı etme kararı aldı.

Biden'in toplantısına damga vuran soru! Gazeteciler ısrarla "Putin'e yaptırım uygulayacak mısınız?" diye sordu ama o cevap vermedi

ABD Başkanı Biden'den canlı yayında ürküten Putin itirafı! Salon bir anda buz kesti: İmparatorluk kurmak istiyor ve bunun için her şeyi yapacak