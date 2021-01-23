ABD yönetimi, Rusya'daki göstericilere yönelik müdahaleyi kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD yönetimi, Rusya'daki göstericilere yönelik müdahaleyi kınadı

23.01.2021 23:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 23:08
ABD yönetimi, Rusya'daki göstericilere yönelik müdahaleyi kınadı

ABD, Rusya'da bugün düzenlenen protestolarda göstericilere ve gazetecilere yönelik uygulanan "sert yöntemleri" kınadı.

ABD, Rusya'da bugün düzenlenen protestolarda göstericilere ve gazetecilere yönelik uygulanan "sert yöntemleri" kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bu hafta sonu Rusya'nın birçok kentinde düzenlenen protestolarda, göstericilere ve gazetecilere yönelik başvurulan sert yöntemleri kınıyor." ifadesini kullandı.

Rus hükümetinin, daha önce de çeşitli tehditlerle insanların barışçıl şekilde toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını ellerinden almaya çalıştığını belirten Price şu değerlendirmede bulundu:

"Rus halkının barışçıl şekilde toplanma hakkı ve ifade özgürlüğünü elinden almaya yönelik devam eden çabalar, muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması, protestoculara sert müdahalelerde bulunulması, Rusya'da sivil topluma ve temel özgürlüklere yönelik kısıtlamaların korkunç göstergeleridir."

Price, Rusya'nın sadece anayasa gereği değil bağlı bulunduğu çeşitli sözleşmeler gereği de insan haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altını çizerek Rusya'ya şu çağrıda bulundu:

"Rus makamlarını küresel haklarını kullandıkları için tutukladıkları herkesi serbest bırakmaya ve Aleksey Navalnıy'ı da ön koşulsuz bir şekilde bir an önce salıvermeye davet ediyoruz. Rusya'yı, Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine yönelik uluslararası toplumun soruşturmasına katkı sağlamaya ve kendi topraklarında kimyasal silah kullanmasını açıklamaya çağırıyoruz."

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Polisin göstericilere yönelik zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Demet Akalın Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Ali Şansalan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Gazete Cinayet Twitter Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD yönetimi, Rusya'daki göstericilere yönelik müdahaleyi kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 23:10:01. #1.14#
title