ABD yönetimi, Omicron varyantı nedeniyle Afrika'ya uygulanan kısıtlamayı savundu - Haberler
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ABD yönetimi, Omicron varyantı nedeniyle Afrika'ya uygulanan kısıtlamayı savundu

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD yönetimi, Omicron varyantı nedeniyle Afrika'ya uygulanan kısıtlamayı savundu

Beyaz Saray, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ülkelerine uygulanan seyahat yasağının bir "ceza" olmadığını, bunun varyantın yayılmasını önlemek adına yapıldığını duyurdu.

Beyaz Saray, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ülkelerine uygulanan seyahat yasağının bir "ceza" olmadığını, bunun varyantın yayılmasını önlemek adına yapıldığını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un Omicron varyantı dolayısıyla alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güney Afrika ve bölgedeki 7 ülkeye uygulanan seyahat kısıtlamasına yönelik eleştirilere yanıt veren Psaki, "Buradaki amacımız kimseyi cezalandırmak değil, Amerikan halkını korumak. Bu önlem virüsü engellemeyecek ama ülkemize girişini geciktirecek. Bu gecikme sürecinde de sağlık ekiplerimizle gereken önlemleri almak için daha çok vaktimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Psaki, Güney Afrika'nın geçmişte aşıya ihtiyaçlarının olmadığını söyleyerek, ABD'nin vereceği aşıları reddettiği iddialarını da doğruladı.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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