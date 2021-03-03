ABD yönetimi, Myanmar'daki göstericilere yönelik şiddete tepki gösterdi
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ABD yönetimi, Myanmar'daki göstericilere yönelik şiddete tepki gösterdi

03.03.2021 23:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 23:40
ABD yönetimi, Myanmar'daki göstericilere yönelik şiddete tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere yönelik şiddet kullanımını güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere yönelik şiddet kullanımını güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde Myanmar'daki son durumu değerlendirdi.

Price, brifingde, "Sivil yönetimin restore edilmesi yönünde barışçıl çağrılar yaptıkları için Burma halkına uygulanan korkunç şiddet karşısında şok olduk. Burma ordusunun kendi halkına karşı uyguladığı şiddete karşı tüm ülkeleri tek ses olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Myanmar ordusuna şiddete son verme ve yönetimin sivil hükümete yeniden devredilmesi çağrısında bulunan Price, son günlerde artan şiddeti en güçlü şekilde kınadıklarını vurguladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü ayrıca, ülkede görev yapan basın mensuplarına yönelik şiddeti de kınadıklarını belirtti.

Price ayrıca, Myanmar ordusuna yönelik ilave yaptırımlar getirebileceklerini, bu ilave adımların doğru zaman ve koşullarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Myanmar'daki durumu takip ederken Arakan bölgesindeki durumu da yakından izlediklerini belirten Price, bölgedeki sivillerin durumunun kendileri için her zaman öncelik taşıdığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde sadece bugün 38 kişinin öldüğünü ve şimdiye kadar 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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