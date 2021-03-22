ABD yönetimi, Meksika sınırında çocukların tutulduğu merkezleri basına açmaya hazırlanıyor
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ABD yönetimi, Meksika sınırında çocukların tutulduğu merkezleri basına açmaya hazırlanıyor

22.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:01
ABD yönetimi, Meksika sınırında çocukların tutulduğu merkezleri basına açmaya hazırlanıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Meksika sınırından ABD'ye geçen yasa dışı göçmen çocukların tutulduğu kampları basına açmak için hazırlık yapıldığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Meksika sınırından ABD'ye geçen yasa dışı göçmen çocukların tutulduğu kampları basına açmak için hazırlık yapıldığını açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meksika sınırında yaşanan "refakatsiz çocuklar" krizine değinen Psaki, ülkeye yasa dışı yollarla giren çocukların tutulduğu merkezlere basının erişimini sağlamak için çalışıldığını ve bu konudaki detayların yakında netleştirileceğini kaydetti.

Beyaz Saray'dan İstanbul Sözleşmesi değerlendirmesi

Psaki, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'ın dün yaptığı açıklamanın sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Türkiye uzun süredir değerli bir NATO müttefikimiz. Terör ile mücadelede, Suriye'deki çatışmalarda ve bölgedeki kötü niyetli eylemlerin geri püskürtülmesinde ortak çıkarlarımız var. Türkiye ile ortak öncelik konularımızda iş birliği yolları arıyoruz ve her ortağımızla olduğu gibi, bunun gibi anlaşmazlıklara diyalog yoluyla temas etmek istiyoruz."

Öte yandan Birleşmiş Milletler Kadın Biriminden, yapılan yazılı açıklamada, kadına şiddete karşı uluslararası eylemin oluştuğu bir dönemde olunduğu ifade edilerek, Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını yeniden değerlendirmeye çağrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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