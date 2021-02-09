ABD yönetimi İsrail'in Golan'ı kontrol etmesini destekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut durumda İsrail'in Golan tepelerini kontrol etmesini desteklediklerini belirtti.

CNN televizyonunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulunan Blinken, "Bu sorunun yasal boyutunu bir kenara bırakacak olursak, Suriye'de Esed iktidarda olduğu sürece, İran Suriye'de olduğu sürece Golan İsrail'in güvenliği için oldukça önemli. İran destekli milisler, Esed'in kendisi, tüm bunlar İsrail için önemli bir güvenlik tehdididir. Burada Golan'ın uygulamada İsrail tarafından kontrol edilmesi önemlidir." dedi.

İsrail egemenliğinin Golan üzerinde tanınmasına ilişkin yasa boyutunun başka bir konu olduğunu ifade eden Blinken, "Suriye'de işler değişirse buna da ayrıca bakarız ancak şu anda o noktadan çok uzağız." dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart 2019'da Golan tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan bir Başkanlık İlanı yayınlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri