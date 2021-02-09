ABD yönetimi İsrail'in Golan'ı kontrol etmesini destekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD yönetimi İsrail'in Golan'ı kontrol etmesini destekliyor

09.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:32
ABD yönetimi İsrail'in Golan'ı kontrol etmesini destekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut durumda İsrail'in Golan tepelerini kontrol etmesini desteklediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut durumda İsrail'in Golan tepelerini kontrol etmesini desteklediklerini belirtti.

CNN televizyonunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulunan Blinken, "Bu sorunun yasal boyutunu bir kenara bırakacak olursak, Suriye'de Esed iktidarda olduğu sürece, İran Suriye'de olduğu sürece Golan İsrail'in güvenliği için oldukça önemli. İran destekli milisler, Esed'in kendisi, tüm bunlar İsrail için önemli bir güvenlik tehdididir. Burada Golan'ın uygulamada İsrail tarafından kontrol edilmesi önemlidir." dedi.

İsrail egemenliğinin Golan üzerinde tanınmasına ilişkin yasa boyutunun başka bir konu olduğunu ifade eden Blinken, "Suriye'de işler değişirse buna da ayrıca bakarız ancak şu anda o noktadan çok uzağız." dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart 2019'da Golan tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan bir Başkanlık İlanı yayınlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Erol Bulut Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ekim Türk Twitter Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD yönetimi İsrail'in Golan'ı kontrol etmesini destekliyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 18:44:01. #1.15#
title