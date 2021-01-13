ABD yönetimi İranlı 16 kuruluş ile 3 kişiyi yaptırım listesine ekledi
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ABD yönetimi İranlı 16 kuruluş ile 3 kişiyi yaptırım listesine ekledi

13.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:27
ABD yönetimi İranlı 16 kuruluş ile 3 kişiyi yaptırım listesine ekledi

ABD yönetimi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kontrolündeki 16 kuruluş ile 3 kişiyi yaptırım listesine ekledi.

ABD yönetimi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kontrolündeki 16 kuruluş ile 3 kişiyi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran lideri tarafından kontrol edilen milyar dolarlık kuruluşların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kontrolündeki İmam Humeyni'nin Emrinin İnfazı (EIKO) ve Astan Quds Razavi (AQR) kurumları ile bu kurumların liderleri ve yan kuruluşlarına yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Bu kapsamda, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) İranlı 16 kuruluş ve 3 kişi, yaptırım listesine alındı.

Açıklamada, hayır kurumu olduğu söylenen EIKO ve AQR'nin siyasi muhaliflerden ve dini azınlıklardan kamulaştırılan varlıklar da dahil olmak üzere İran ekonomisinin büyük bir kısmını İran lideri Hamaney ve üst düzey İranlı yetkililerin yararına kontrol ettiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin, "Bu kurumlar, İran'ın elitlerinin İran ekonomisinin büyük bir kısmı üzerindeki yozlaşmış mülkiyet sistemini sürdürmesini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mnuchin, ABD'nin İran halkına yardım ettiğini iddia ederken kendilerini zenginleştirenleri hedef almaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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