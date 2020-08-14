ABD yönetimi, İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyan 4 tankere el konulduğunu açıkladı
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ABD yönetimi, İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyan 4 tankere el konulduğunu açıkladı

ABD yönetimi, "İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyarak İran'a yönelik yaptırımları deldiği" gerekçesiyle 4 tanker gemisine el konulduğu iddialarını doğruladı.

ABD yönetimi, İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyan 4 tankere el konulduğunu açıkladı
14.08.2020 21:11 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:53

ABD yönetimi, "İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyarak İran'a yönelik yaptırımları deldiği" gerekçesiyle 4 tanker gemisine el konulduğu iddialarını doğruladı.

Wall Street Journal gazetesinin, konuya ilişkin dün yetkililere dayandırarak verdiği haberin ardından ABD Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarından açıklama geldi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD tarafından "terör örgütü" ilan edilen İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Venezuela'ya gönderdiği tespit edilen petrolleri taşıyan tanker gemilerine el konulduğu ve böylece milyonlarca doların akışının kesildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu eylem, ABD yönetiminin İran'dan taşınırken ele geçirdiği en çok miktardaki petrol oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da yaptığı açıklamada, "İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un yürüttüğü diplomasimiz petrol sevkiyatını engelledi." ifadesini kullandı.

Ortagus, "Bizim yaptırımlarımız nedeniyle daha fazla küresel sevkiyat filosunun İran-Venezuela ile anlaşmadan kaçındığını görüyoruz. ABD, İran ve Maduro rejimlerine karşı maksimum baskı kampanyasına bağlılığını sürdürüyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'daki basın toplantısında, ele geçirilen 4 petrol tankeri gemisinin Houston'a getirildiğini duyurdu.

Wall Street Journal'ın, dün ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD savcılarının geçen ay İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koymak için dava açtığı belirtilmişti.

Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı 4 gemiye, yakın zamanda açık denizde el konulduğu ve gemilerin Teksas eyaletine bağlı Houston Limanı'na getirilmek üzere yolda olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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