ABD yönetimi, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki "katliamlardan" endişeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD yönetimi, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki "katliamlardan" endişeli

28.02.2021 06:35 | Son Güncelleme: 28.02.2021 06:38
ABD yönetimi, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki "katliamlarından" derin endişe duyduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki "katliamlarından" derin endişe duyduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tigray bölgesindeki son olaylarla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Blinken, açıklamasında, "ABD, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde giderek kötüleşen durumdan ve rapor edilen katliamlardan derin endişe duymaktadır." ifadesini kullandı.

Bölgede sivillere karşı insan haklarının ihlal edildiğine yönelik raporlara atıf yapan Blinken, bu ihlalleri kınadıklarını belirtti.

"ABD, şiddetin sona erdirilmesi ve Tigray bölgesine insani geçişin sağlanması hususlarında birçok kez Etiyopya hükümetiyle temaslarda bulunmuştu. Sorumlular hesap vermeli." ifadesini kullanan Blinken, Etiyopya yönetimine bölgedeki insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili kapsamlı, bağımsız ve uluslararası bir soruşturmaya izin vermesi çağrısında bulundu.

Blinken, Eritre ve Amhara kuvvetlerinin derhal bölgeden çekilmesinin öncelikli olduğunu vurgularken, ilgili tarafların çatışmaların sona erdirilmesi hususunda somut adım atmaları gerektiğini ifade etti.

ABD'nin uluslararası toplumla bu konuda birlikte çalışmaya hazır olduğunu da kaydeden Blinken, çatışmaların sona ermesinin ardından ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) bölgedeki acil insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için çalışacağını belirtti.

-Tigray bölgesindeki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Ahmed Abiy, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 3 Kasım 2020'de ani bir askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya ordusunun TPLF'e karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü.

Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütü'nün iddialarını reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pervin Buldan Berat Albayrak Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Sibel Can Zeki Müren Serenay Sarıkaya
Spor Hakan Kutlu Mesut Bakkal Mustafa Yumlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD yönetimi, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki "katliamlardan" endişeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 06:39:18. #1.14#
title