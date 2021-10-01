ABD Yönetimi Dış Politikada Baskı Altında
Biden yönetimine sınırdaki Haitili göçmenler, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Avustralya'yla Fransa'yı öfkelendiren nükleer denizaltı anlaşması konularında baskı sürüyor.
Biden yönetimine sınırdaki Haitili göçmenler, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Avustralya'yla Fransa'yı öfkelendiren nükleer denizaltı anlaşması konularında baskı sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Başkan Joe Biden'ın dış politikalarını savunuyor
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