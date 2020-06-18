ABD yönetimi, Bosna Hersek'te Mostar Seçim Modeli Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı ABD yönetimi, Bosna Hersek'in Mostar kentinde 12 yıl sonra yeniden yerel seçim yapılmasının önünü açan Seçim Modeli Anlaşması'nın imzalanmasını memnuniyetle karşıladı.

ABD yönetimi, Bosna Hersek'in Mostar kentinde 12 yıl sonra yeniden yerel seçim yapılmasının önünü açan Seçim Modeli Anlaşması'nın imzalanmasını memnuniyetle karşıladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Mostar'da Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic ile Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği (HDZ BiH) Genel Başkanı Dragan Covic'in Mostar Şehri İçin Seçim Modeli Anlaşması'nı imzalamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Mostar'ın ve tüm ülkenin bu anlaşmadan yararlanacağını vurgulayan Ortagus, "Hem İzetbegovic hem de Covic, gerekli anlaşmanın yapılması için liderlik ve siyasi cesaret göstermiştir. ABD, her iki partinin yerel kurullarının sıkı çalışmalarına ve müzakerelerde iş birlikçi yaklaşıma saygılarını sunuyor." ifadesini kullandı.

Mostar'da 12 yıl sonra yeniden seçim yapılmasının önü açıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın ardından 6 belediyeye bölünen Mostar, bu şekilde yönetiliyordu.

Şehirdeki bölünmüşlüğü sonlandırmak üzere dönemin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Paddy Ashdown tarafından 2004'te hazırlanan Mostar Statüsü ile şehir tek belediye haline getirildi.

Yeni statüye göre, icranın başı belediye başkanı, yasama organı ise şehir konseyi oldu. Ancak söz konusu düzenlemenin Hırvatların karşı çıkması nedeniyle hala onaylanamaması, kentteki birçok konunun "kilitlenmesine" neden oldu.

Statüyle ilgili bu sorun yüzünden 2008'den beri şehirde yerel seçim yapılamıyordu.

Kaynak: AA