ABD Yönetimden Venezuela'ya Yeni Yaptırımlar

Washington yönetimi, Venezuela'daki yolsuzluk faaliyetleri ve yönetim zafiyeti gerekçesiyle 4 üst düzey kamu yetkilisini yaptırım listesine ekledi.

Yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela yönetimine ait dijital para birimlerinin kullanımını yasaklamasının ardından geldi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'da geçmişte veya halihazırda görev yapan 4 kamu yetkilisine daha yaptırım uygulanacağı bildirildi.



Yaptırım listesine eklenen eski Venezeula Tarım Bakanı Yardımcısı ve Venezuela Tarım Bankası Başkanı Americo Alex Mata Garcia'nın Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten kamu ihalelerini garanti etmek suretiyle 50 milyon dolar istediği iddia edilen açıklamada, yolsuzluk skandalıyla gündeme gelen şirketin Venezuela Devlet Başkanı'nın seçim kampanyasında kullanılmak üzere Mata Garcia'ya 35 milyon dolar temin ettiği öne sürüldü.

Venezuela Sosyo-Ekonomik Haklar Denetim Kurulu Başkanı ve İç Ticaret Bakan Yardımcısı Willian Antonio Contreras, Venezuela Ulusal Hazine Ofisi Müdürü Nelson Reinaldo Lepaje Salazar ve Venezuela Sosyal Sigorta Kurumu eski Başkanı Carlos Alberto Rotondaro Cova ise yönetim zafiyeti gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Yaptırımlar çerçevesinde bu kişilerin, ABD'deki tüm mal varlıkları donduruldu ve Amerikalılarla ilişki kurmaları yasaklandı.

ABD yönetimi, daha önce de Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için Temmuz 2016'da yapılan Kurucu Meclis seçiminin ardından ülkenin Devlet Başkanı Nicholas Maduro dahil olmak üzere 25'e yakın Venezuelalı hakkında yaptırım kararı almıştı.

Trump'ın Venezuela'nın dijital para birimini yasaklamasını takip etti



Washington'ın Venezuelalı 4 kamu yetkilisine yönelik yaptırımları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela yönetimine ait dijital para birimleri ile yapılan tüm finansal işlemleri yasaklayan kararnameyi imzalamasından sonra açıklandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun dijital para çıkarmak suretiyle ABD yaptırımlarını delme girişimininde bulunduğu ifade edilen başkanlık kararnamesinde, "Venezuela hükümeti tarafından ya da Venezuela hükümeti adına 9 Ocak 2018 tarihinden itibaren çıkarılan dijital para birimlerine yönelik tüm işlemler, Amerikalı kişilere ve ABD içinde bugünden geçerli olmak üzere yasaklanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.



Açıklamada, yasağın hem gerçek hem tüzel kişileri kapsadığı vurgulanırken, ABD Hazine Bakanlığının yasağın etkili şekilde uygulanması için gerekli adımları atma yetkisine sahip olduğu kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump'ın yasak kararının, Venezuela'nın "petro" adını verdiği dijital para birimine yönelik ön satışların son gününde gelmesi dikkati çekmişti.