28.08.2019 16:58

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten onur duyduğunu belirterek, "Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçiliğin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Satterfield'ın, "ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten onur duyuyorum. Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen Satterfield, Erdoğan'a bugün, güven mektubu sunmuştu.

Kaynak: AA