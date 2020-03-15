ABD'yi korona virüsü paniği sardı
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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

ABD'yi korona virüsü paniği sardı

ABD'de korona virüsü vaka sayısının 3 binin üzerine çıkmasıyla endişe arttı.

15.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:30
ABD'yi korona virüsü paniği sardı

ABD'de korona virüsü vaka sayısının 3 binin üzerine çıkmasıyla endişe arttı. Federal hükümet tarafından ilan edilen acil durum sonrası marketlerde raflar boşalırken, kasalar da uzun kuyruklar oluştu.


ABD'de korona virüsü vaka sayısının 49 eyalette 3 binin üzerine ulaşması ve Federal hükümet tarafından acil durum ilan edilmesinin ardından vatandaşlar marketlere akın etti. En çok talep gören ürünler tuvalet kağıdı, şişe su ve konserve gıdalar oldu. Çoğu markette raflar boşalırken kasalarda uzun kuyruklar oluştu. Market görevlileri ise aşırı talebin ardından ürünleri aile veya kişi başına 1-2 adet ile sınırlı tutuyor.


Bazı ürünler karaborsaya düştü


Online ikinci el ürün satış sitelerinde temel ihtiyaç malzemesi ve temizlik ürünlerinin fırsatçılar tarafından fahiş fiyata satılmaya çalıştığı belirtildi. Amazon, Ebay gibi büyük alışveriş siteleri ise karaborsanın önüne geçmek için fırsatçılık yaptığı tespit edilen satıcıların hesaplarını kapatıyor.


99 personel kendini karantinaya aldı


New York'ta 2 acil durum personelinde görülen korona virüsü de paniğe neden oldu. New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, söz konusu 2 kişinin virüsü görev sırasında kapmadığının belirtilmesine rağmen departmanda çalışan 99 personelin kendilerini önlem amacıyla karantina altına aldığı kaydedildi.


İşletmeler ayakta kalmaya çalışıyor


Çok sayıda restoran ve işletme korona virüsü nedeniyle kepenk kapattı. Bazıları ise hizmet verecek müşteri bulmakta zorlanıyor. Kafe ve restoran sahipleri müşterilerine temizlik çalışmalarını ve virüse yönelik alınan önlemlerini mail yoluyla anlatmaya çalışıyor. Küçük işletmeler de kapılarına yapılan temizlik çalışmalarına ilişkin bilgi notları asıyor. Benzinliklerde de uzun sıralar oluşuyor.


Korona virüsü nedeniyle insanlar seyahat etmezken, hava yolları firmaları boş uçuşlar yapıyor veya uçuşlar iptal oluyor. Çok sayıda havayolu şirketinin ise müşteri hizmetleri ulaşılamaz durumda.


"Yapılanlar virüsü durdurmayacaktır"


ABD'de binlerce vatandaş Avrupa'dan evlerine dönmeye çalışırken havaalanlarında yapılan güvenlik kontrollerinin yeterli olmaması endişeye neden oluyor. Ulusak Güvenlik Departmanı (DHS) Başkan Vekili Kenneth T. Cuccinelli yaptığı açıklamada, virüsü durdurmanın mümkün olmadığını belirterek, "Biz ABD'de virüs salgınının en yüksek noktasına ulaşmasını yavaşlatmaya ve geciktirmeye çalışıyoruz. Bütün bu yapılanlar virüsü durdurmayacaktır" dedi.


ABD genelinde birçok yerde okullarda eğitime ara verilmiş olması aileleri zor durumda bıraktı. Çocuklar için gündüz bırakılabilecek bir yer olmaması bazı ebeveynlerin işlerine gitmesini engellerken, beslenme konusunda okul sistemine bağımlı olan düşük gelirli veya sokakta yaşayan ailelerin çocukları için söz konusu karar açlık veya yetersiz beslenme anlamına geliyor. Aralarında Long Beach okul bölgesinin de bulunduğu bazı okul bölgeleri, eğitime ara verilse de en az 1 hafta daha sabah ve öğlen olmak üzere çocuklar için yemek servisinde bulunacaklarını ifade etti. Söz konusu durumun virüsün yayılma durumuna göre tekrar değerlendirileceği belirtildi.


Orduda da önlemler artıyor


Gece saatlerinden itibaren ziyaretçilere kapısını kapattığını açıklayan Pentagon, Washington, Virginia ve Maryland bölgesinde bulunan tüm noktalarına ziyaretçi alınmayacağını duyurdu. Ayrıca yapılacak toplantılarda iki sandalye arasına yaklaşık bir metre mesafe kuralı getiren Pentagon, sivil ve askeri personeli ile ailelerinin ABD içinde seyahatini de yasakladı.


Öte yandan, 1 Mart'ta ABD'de 70 civarı olan korona virüsü vakası şu anda 3 bini geçmiş durumda. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60'a yükseldi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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