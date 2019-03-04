ABD'yi Kasırga Vurdu, En Az 23 Ölü

– ABD'de meydana gelen kasırga sonucu en az 23 kişi hayatını kaybederken, birçok evde hasar gördü.

ABD'nin Alabama eyaletinde bulunan Lee bölgesini kasırga vurdu. Yetkililer en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini, bu sayının artabileceğini ve yaralı sayısının henüz belirlenemediğini açıkladı. Ayrıca, ölenlerin arasında çocukların da bulunma ihtimali olduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.

Doğu Alabama Tıp Merkezi ise an itibariyle meydana gelen kasırga sonucu yaralanan 40 kişiyi tedavi ettiğini açıkladı. Ulusal Meteoroloji Dairesi, kasırganın saatte 299 km hıza kadar ulaştığını belirtti.

Kaynak: DHA