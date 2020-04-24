ABD'yi hortum vurdu: 7 ölü
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Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma, Teksas, 3. Sayfa, Haber

ABD'yi hortum vurdu: 7 ölü

ABD'nin Oklahoma, Louisiana ve Teksas eyaletlerini vuran hortumlar sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi ise yaralandı.

24.04.2020 23:01 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:01
ABD'yi hortum vurdu: 7 ölü

ABD'nin Oklahoma, Louisiana ve Teksas eyaletlerini vuran hortumlar sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi ise yaralandı.

Korona virüs salgınının merkez üssü haline gelen ve vaka sayısında Çin'i geçen ABD'de hortum felaketi yaşandı. ABD'nin Oklahoma, Louisiana, Teksas eyaletlerinde meydana gelen hortum felaketinde birçok ev ve iş yeri hasar görürken, 180 bin ev elektriksiz kaldı. Hortum felaketi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi ise yaralandı. - TEKSAS

Kaynak: İHA

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