ABD'yi bölen inanç tartışması: 'Covid-19 hastalarında solunum cihazı önceliği kime verilmeli?'

ABD'de yapılan araştırmada katılımcıların cevapları inançlarına, ırk ve yaş gibi faktörlere değişiklik gösteriyor.

Solunum cihazları Covid-19 hastaları için hayati öneme sahip. Vantilatör denilen bu cihazlar solunum sorunu yaşayan hastaların tedavisinde kullanılıyor. Ancak dünya böyle bir salgına hazırlıklı olmadığı için solunum cihazı sayısı ihtiyaca göre az. Peki, bu durumda vantilatör kullanımında öncelik kime verilmeli?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) solunum cihazı kullanımında önceliğin kime verilmesi gerektiğine dair bir araştırma yapıldı. Pew Araştırma Merkezi'nin gerçekleştirdiği ankette katılımcılara bu konuda iki seçenek sunuldu Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle