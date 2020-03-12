ABD yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle genel seyahat uyarısı seviyesini yükseltti
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ABD yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle genel seyahat uyarısı seviyesini yükseltti

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel seyahat uyarısı seviyesini 3'e yükselterek yurt dışına seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına "tekrar düşünün" tavsiyesinde bulundu.

12.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:52
ABD yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle genel seyahat uyarısı seviyesini yükseltti

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel seyahat uyarısı seviyesini 3'e yükselterek yurt dışına seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına "tekrar düşünün" tavsiyesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, küresel sağlık tavsiyesi çerçevesinde, ABD vatandaşlarına yurt dışına seyahat uyarısı düzeyinin 3'e çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına, Kovid-19'un küresel etkisi nedeniyle yurt dışına seyahat etmeyi "tekrar düşünmeleri" tavsiye edildi.

Dünyanın birçok yerinde, yeni tip koronavirüs salgını yaşandığı ve karantinalar ile sınır kısıtlamaları da dahil olmak üzere yolcu hareketliliğini sınırlandırabilecek önlemler alındığı vurgulanan açıklamada, virüs vakası kaydedilmeyen ülke veya bölgelerin bile bildirimde bulunmaksızın seyahati kısıtlayabildiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısı 4 seviyeden oluşuyor. 1. seviye normal seyahat tedbirlerini kapsarken, en üst 4. seviye seyahat yasağını içeriyor.

Trump yönetimi, Kovid-19 sebebiyle mart ayı başında İran, İtalya ve Güney Kore'ye yönelik seyahat yasakları getirmişti. Yasak İran ve Çin'e tamamen uygulanırken, Güney Kore ve İtalya'daki belli bölgelere yönelik seyahat uyarısı da en üst seviye olan 4'e çıkarılmıştı.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1300'ü aştı

ABD'de etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle dün başkent Washington DC'de "acil durum" ilan edilmişti.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1300'ü aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükselmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yeni tip koronavirüsün pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktarmış ve Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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