ABD, yeni nükleer silahların azaltılması anlaşmasına Çin'in de katılmasında ısrarcı
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ABD, yeni nükleer silahların azaltılması anlaşmasına Çin'in de katılmasında ısrarcı

ABD Başkanı Donald Trump'ın silah kontrolünden sorumlu Özel Temsilcisi Marshall Billingslea, nükleer silahların kontrolüne ilişkin yeni anlaşmaya Çin'in de katılması gerektiğini belirterek anlaşmanın bütün nükleer silahları kapsamasının önemini vurguladı.

ABD, yeni nükleer silahların azaltılması anlaşmasına Çin'in de katılmasında ısrarcı
23.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın silah kontrolünden sorumlu Özel Temsilcisi Marshall Billingslea, nükleer silahların kontrolüne ilişkin yeni anlaşmaya Çin'in de katılması gerektiğini belirterek anlaşmanın bütün nükleer silahları kapsamasının önemini vurguladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Rus ve Amerikalı yetkililer arasında dün gerçekleştirilen görüşmenin ardından bugün düzenlenen basın toplantısında, Özel Temsilci Billingslea, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Billingslea, nükleer silahların kontrol edilmesine ilişkin Rus yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmenin çok yapıcı bir atmosferde geçtiğini aktararak dünkü toplantıda yeni nükleer silahların azaltılması anlaşmasının nasıl şekilleneceğine ilişkin teknik bir çalışma grubunun oluşturulduğunu bildirdi.

Söz konusu çalışma grubunun yakın bir tarihte yine Viyana'da bir araya geleceği bilgisini paylaşan Billingslea, temmuz sonu ya da ağustos başı gibi bu çalışmaların önemli bir gelişme kaydedeceğine olan inancını dile getirdi.

Billingslea, ABD ve Rusya arasında 2010'da varılan "Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması"ndan bugüne çok farklı gelişmelerin yaşandığını ve yeni bir anlaşmaya yönelik ABD'nin öncelik ve yaklaşımlarının değiştiğini ifade etti.

"Anlaşma, bütün nükleer silahları kapsamalı"

Ülkesinin yapılacak yeni anlaşmaya ilişkin görüşünü paylaşan Billingslea, "Yeni nükleer silahların kontrol altına alınması anlaşması yalnız stratejik nükleer silah olarak adlandırılanları değil tüm nükleer silahları kapsamalıdır." dedi.

Dünkü toplantının ikili bir görüşmeden ziyade üçlü bir toplantı olacağını ancak Çin'in görüşmelere katılmak istemediğini vurgulayan Billingslea, "Rusya Federasyonu, sorumlu taraf olarak Çin'e görüşmelere katılması yönünde baskı uygulanması talebimi kabul etmedi. Ancak Çin'in katılmasına açık bir şekilde karşı değiller." diye konuştu.

- Çin'e görüşmelere katılma çağrısı

Billingslea, Çin'in görüşmelere katılması için uluslararası talebin olduğunu, Polonya, Letonya, Hollanda, Estonya ve Litvanya'nın Çin'e sorumluluk içinde davranması ve görüşmelere katılması çağrısında bulunduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni anlaşmanın iki ülke arasında değil üç ülkenin katılımıyla yapılması görüşünde olduğunun altını çizen Billingslea, ABD Senatosu, Cumhuriyetçi ve Demokratların yeni anlaşmanın bütün nükleer silahları kapsamasını talep ettiğini bildirdi.

Çin'in nükleer silah stratejisinin değişmesi

Billingslea, Çin'in nükleer silahlara yönelik stratejisinin son yıllarda köklü bir değişime uğradığını ileri sürerek bu ülkenin uzun ve kısa menzilli füzeler başta olmak üzere hava ve denizde nükleer başlıklı silahların geliştirilmesine yöneldiğini, yapılan çalışmaların gizli ve şeffaf yürütülmediğini, bunun sonlandırılması gerektiğini savundu.

Çin'in nükleer silaha sahip İngiltere ve Fransa ile kıyaslanabilecek bir durumda olmadığını belirten Billingslea, yarın Brüksel'e hareket ederek NATO üyesi müttefik ülke temsilcileriyle bu konuyu görüşeceğini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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