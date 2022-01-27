ABD yeni Büyükelçisi Flake Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler
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ABD yeni Büyükelçisi Flake Anıtkabir'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı, Oğuzhan Halil Özbek - Politika
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- ABD yeni Büyükelçisi Flake Anıtkabir'i ziyaret etti ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffery Flake Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzuruna çıktı.

ANKARA (İHA) - - ABD yeni Büyükelçisi Flake Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffery Flake Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzuruna çıktı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffery Flake Anıtkabir'i ziyaret etti. Büyükelçi Flake beraberinde eşi Cheryl Flake ve Amerikan heyeti Atatürk'ün mozelesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Büyükelçi Flake Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Flake Özel Deftere şunları yazdı:

"Türk milletine ve büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Atatürk'ün ardında bıraktığı miras dünya genelinde birçok insana esin kaynağı olmayı sürdürmektedir. Oluşturduğu etki ise unutulmayacaktır. Başkan Biden'ı ve Amerikan halkını Türkiye'de temsil etmekten gurur duyuyorum. Ülkelerimiz arasında daha güçlü bağ ve ilişki kurmak için sabırsızlanıyorum."

Şeref defterinin imzalanmasının ardından heyet Anıtkabir'den ayrıldı.

ABD yeni Büyükelçisi Flake Anıtkabir'i ziyaret etti

ABD yeni Büyükelçisi Flake Anıtkabir'i ziyaret etti

ABD yeni Büyükelçisi Flake Anıtkabir'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Ankara, Politika, Haber

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