ABD yeni balistik füzesini denedi, Rusya tepki gösterdi

13.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:32

Rusya, ABD yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denemesine tepki gösterdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Silahsızlanma Bölümü Şefi Vladimir Ermakov, "Bu bizi endişelendiriyor. Elbette bunu hesaba katacağız. "dedi. Euronews.com'da Görüntüle