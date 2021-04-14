ABD Yemen Temsilcisi, ülkedeki taraflara Ramazan ayını fırsat bilerek barışı gerçekleştirme çağrısı yaptı
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ABD Yemen Temsilcisi, ülkedeki taraflara Ramazan ayını fırsat bilerek barışı gerçekleştirme çağrısı yaptı

Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel
ABD Yemen Temsilcisi, ülkedeki taraflara Ramazan ayını fırsat bilerek barışı gerçekleştirme çağrısı yaptı

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking, ülkede çatışan taraflara, Ramazan ayının gelişini fırsat bilerek barışı gerçekleştirme çağrısında bulundu.

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ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking, ülkede çatışan taraflara, Ramazan ayının gelişini fırsat bilerek barışı gerçekleştirme çağrısında bulundu.

Lenderking, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ramazan ayı münasebetiyle yayınladığı yazılı açıklamada, bu ayda tüm Yemen'de zorlukların arttığını bildiklerini belirtti.

ABD'li temsilci, "Yemenli tarafları, bu ayı fırsat bilerek barışı gerçekleştirmeye ve ülkedeki sıkıntıları bitirmek için adım atmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Lenderking'in Yemen krizinin çözüm yollarını görüşmek üzere Körfez turuna başladığı belirtiliyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths de 13 Nisan'da Ramazan ayı münasebetiyle yayımladığı mesajında, Yemen'deki taraflara silahları susturmaları ve sürdürülebilir barışı sağlamak için çaba sarf etme çağırısı yapmıştı.

BM'ye göre dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden savaşta şu ana kadar 233 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i hayatta kalmak için yardıma muhtaç hale geldi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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