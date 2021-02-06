ABD, Yemen'de Suudi Arabistan operasyonları için verdiği istihbarat danışmanlık desteğini de kesti
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ABD, Yemen'de Suudi Arabistan operasyonları için verdiği istihbarat danışmanlık desteğini de kesti

06.02.2021 00:27 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:30
ABD, Yemen'de Suudi Arabistan operasyonları için verdiği istihbarat danışmanlık desteğini de kesti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen operasyonlarına verdiği sınırlı istihbarat ve taktiksel danışma desteğini de kestiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen operasyonlarına verdiği sınırlı istihbarat ve taktiksel danışma desteğini de kestiğini duyurdu.

ABD yönetiminin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) Yemen'deki operasyonlarda verilen desteğin sonlandırıldığını duyurması üzerine Pentagon konuyla ilgili detayları paylaştı.

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Kirby, "Başkan'ın dünkü talimatı üzerine, Savunma Bakanlığı, istihbarat, bazı danışmanlık ve taktik desteklerin de dahil olduğu muharebe dışı desteklerin tamamını kesti." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın halen ABD'nin ortağı olduğunu ancak Biden'ın talimatının Yemen'deki operasyonlarla ilişkili olduğunu ifade etti.

Kirby, ABD'nin Suudi Arabistan'a verdiği destekleri gözden geçirme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Biden yönetimi daha önce Yemen'de kullandığı gerekçesi ile Suudi Arabistan'a mühimmat satışlarını askıya almıştı.

S-400'ler konusunda pozisyonumuz değişmedi"

Türkiye'nin S-400 alımına yönelik bir soruya da yanıt veren Kirby, Türkiye'nin uzun zamandır değerli bir NATO olduğunu ancak Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasının ABD ve NATO'ya olan bağlılığı ile uyuşmadığını savundu.

Kirby, "Pozisyonumuz değişmedi. S-400'ler F-35 ile uyumlu değil ve Türkiye'nin, bu programa katılımı (F-35) askıya alındı. Türkiye'ye S-400 sistemlerinden vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz. ABD'den Patriot sistemlerini almaları için Türkiye'ye son 10 yılda çok defa fırsat tanındı ancak onlar Rusya'ya gelir ve etki sağlayan S-400'leri almayı tercih ettiler." diye konuştu.

Diğer taraftan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ülkenin küresel askeri durum incelemesi başlattığını hatırlatan Kirby, burada sadece ABD'nin yurtdışındaki kalıcı üslerinin durumu, oralardaki asker sayısı ve kuvvet yapısını kapsadığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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