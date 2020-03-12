ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları askıya alacak
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları askıya alacak - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Yemen, İran, Güncel

ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları askıya alacak

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları ay sonunda askıya alacaklarını açıkladı.

12.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:56
ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları askıya alacak

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları ay sonunda askıya alacaklarını açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Craft, çatışmaların ve şiddet olaylarının arttığı Yemen'de Husilerin Cevf ilinin merkezi El-Hazm'ı ele geçirdiğini söyledi.

Husilerin insani yardım operasyonlarını engellediğine ve insani yardım çalışanlarının endişelerinin giderilmediğine dikkati çeken Craft, "ABD, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları mart sonunda askıya alacak." dedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi Haber
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı Haber
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Haber
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Haber
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Muhterem Nur Burcu Kıratlı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Berkay Şahin Bülent Uygun Ali Palabıyık Dorukhan Toköz
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları askıya alacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 19:49:58. #1.14#