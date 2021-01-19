ABD/Yellen: İkinci yardım paketi için fazla mesai yapacağız
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ABD/Yellen: İkinci yardım paketi için fazla mesai yapacağız

19.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:05
ABD/Yellen: İkinci yardım paketi için fazla mesai yapacağız

ABD Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, ikinci yardım paketinin uygulanması için fazla mesai yaparak çalışacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, ikinci yardım paketinin uygulanması için fazla mesai yaparak çalışacağını söyledi.

Yellen, önümüzdeki aylarda aşı dağıtımını artırmak ve işsizlik yardımlarını artırmak için daha çok finansal desteklere gereksinim olduğunu söyledi.

ABD Senato'sunda Finans Komitesi'nde, Janet Yellen için Hazine Bakanlığı adaylık duruşması yapıldı."Eğer ek bir yardım paketini uygulamaya koyamazsak, ABD uzun süreli ekonomik durgunluk riskiyle karşı karşıyadır" diyen Yellen, hükümeti insanların coronavirus krizini aşmalarını destelemek için "büyük davranmaya" çağırdı.Yellen Hazine Bakanlığı'nda ilk görevinin, "insanları işe geri döndürürken güvende tutmak" ve ikinci görevinin de "ülke ekonomisini toparlanmasını sağlamak" olacağını vurguladı.İstihdam yaratan rekabetçi bir ekonomiyi vurgulayan Yellen, yüksek gelir eşitsizliğine dikkat çekti ve ABD'li işçilerin gereksinimlerine odaklanma sözü verdi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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