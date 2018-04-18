ABD'ye Zeytinyağı İhracatı Rekora Gidiyor

SUAT SALGIN - Zeytinyağı ihracat sezonunun ilk 5 ayında ABD'ye yapılan dış satım, geçen sezonun aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 206 artışla 16,5 bin tona, değer olarak da yüzde 251 yükselişle 67 milyon 328 bin dolara çıktı.

Bu dönemde 85 ülkeye gönderilen her 10 litre Türk zeytinyağının 4 litresini alan ABD'ye ihracat, tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2012-2013 sezonunu bile geride bıraktı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında, 1 Kasım 2012-31 Ekim 2013 sezonunda 92 bin tonla tüm zamanların rekoruna imza atılmış, bu dönemde yapılan dış satımın değeri 292 milyon dolar olmuştu.

Zeytinyağı ihracatı, 1 Kasım 2017'de başlayan sezonun ilk 5 ayında ise geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 102 artışla miktar olarak 42 bin 265 tona, değer olarak da 173 milyon 37 bin dolara çıktı. 5 ayda yapılan ihracat, 2012-2013 sezonunun aynı dönemindeki 143 milyon 46 bin doları geride bıraktı.

Dış satımda ABD'nin talebi dikkati çekti. 1 Kasım 2017-31 Mart 2018 döneminde ABD'ye ihracat miktar bazında yüzde 206 artışla 5,4 bin tondan 16,5 bin tona ve değer bazında yüzde 251 yükselişle 19,2 milyon dolardan 67,3 milyon dolara çıktı.

Söz konusu ülkeye dış satımda 2012-2013 sezonunda 3 dolar, geçen sezon ise 3,5 dolar olan litre başına ihracat değeri 4 dolara ulaştı.

Yurt dışına gönderilen her 10 litre zeytinyağının 4 litresini alan ABD'ye, 2012-2013 sezonunun aynı döneminde 15,8 bin ton zeytinyağı ihraç edilmiş ve karşılığında 48,9 milyon dolar gelir sağlanmıştı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Emre Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 85 ülke vatandaşının Türk zeytinyağı tükettiğini söyledi.

Litre başına ihracat değerindeki yükselişin sevindirici olduğunu vurgulayan Uygun, şunları kaydetti:

"Bir numaralı pazarımız konumundaki ABD'ye dış satımda da litre başına değer artışı oldu. Bu sezon ABD'ye satışımız, geçen yıla kıyasla 3 katına ulaştı. Hem ürün miktarımızın artması hem de ürün kalitemizin iyi olması ABD'ye ihracatımızı olumlu etkiledi. Geçen sene Türkiye'den 1 litre ürün alan ABD, bu sene 3 litre ürün almış. Demek ki ihracatçımız müşterilerini memnun etmiş. Zeytinyağı iyi para ettikçe, üretici de ağacına iyi bakacak, iyi baktıkça iyi ürün alacak, iyi ürün aldıkça pazarlanacak ürünümüz olacak."