ABD'ye zeytinyağı ihracatı, dolar bazında yüzde 26, miktar bazında yüzde 9 arttı
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ABD'ye zeytinyağı ihracatı, dolar bazında yüzde 26, miktar bazında yüzde 9 arttı

ABD'ye zeytinyağı ihracatı, dolar bazında yüzde 26, miktar bazında yüzde 9 arttı
Anadolu Ajansı / Etem Geylan - Haberler | Güncel

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, 1 Kasım 2020'de başlayan zeytinyağı ihracat sezonunun ilk 6 aylık diliminde, ABD'ye Türk zeytinyağı ihracatının geçen sezonun aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 26, miktar bazında yüzde 9'luk artış...

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, 1 Kasım 2020'de başlayan zeytinyağı ihracat sezonunun ilk 6 aylık diliminde, ABD'ye Türk zeytinyağı ihracatının geçen sezonun aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 26, miktar bazında yüzde 9'luk artış gösterdiğini bildirdi.

Davut Er, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında ABD'nin payının her geçen gün arttığını aktardı.

ABD'ye 2019/20 sezonunun ilk yarısında 8 bin 370 ton olan zeytinyağı ihracatının, 2020/21 sezonunun 6 aylık diliminde yüzde 9'luk artışla 9 bin 103 tona çıktığını belirten Er, "ABD'ye zeytinyağı ihracatından elde ettiğimiz döviz tutarı ise yüzde 26'lık artışla 18 milyon 388 bin dolardan, 23 milyon 98 bin dolara çıktı. ABD'ye yaptığımız zeytinyağı ihracatı dolar bazında yüzde 26 artış gösterdi. ABD, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatından tek başına yüzde 36,5 pay aldı." ifadelerini kullandı.

"Çalışmaların meyvelerini topluyoruz"

ABD'yi hem zeytinyağında hem de sofralık zeytinde hedef pazar olarak gördüklerini vurgulayan Davut Er, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında tanınırlığını artırmak ve ihracatımızı yükseltmek amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 gıda birliği olarak 2 yıldır Turquality Projesi yürütüyoruz. Turquality Projesi kapsamında ABD'de Horeca sektörünün çok güçlü olduğu Las Vegas'ta, Las Vegas Üniversitesi William F. Harraf Turizm Otelcilik Okulu'nun müfredatına Türk mutfağının ders olarak okutulmasını sağladık. Bu okuldan mezun olacak şefler Türk mutfağını tanıyarak mezun olacak menülerinde Türk zeytinyağlılarına ağırlık verecek. Turquality Projesi kapsamında 2020 yılı kasım ayında ABD'de 5 yıldızlı otellerin ve büyük restoranların şeflerine ve satın almacılarına Türk zeytinyağlı yemeklerinden tadım etkinliği yaptık. ABD pazarında yaptığımız çalışmaların meyvelerini topluyoruz."

Türkiye'nin 2002 sonrasında zeytincilik sektörüne büyük yatırım yaparak zeytin ağacı varlığını 90 milyondan 180 milyona çıkardığını aktaran Davut Er, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın Türkiye'nin zeytinyağı rekoltesinin 650 bin tona, sofralık zeytin rekoltesinin ise 1 milyon 200 bin tona çıkacağı öngörüsü var. Bu rekoltenin katma değere dönüşmesi için iç tüketimi de artırmamız gerekiyor. Onun için sağlıklı gıda olan zeytin ve zeytinyağında KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini talep ediyoruz."

Öte yandan Ege İhracatçı Birliklerinin verilerine göre, Türk zeytinyağının ortalama ihraç fiyatı, 2020/21 sezonunun ilk yarısında, bir önceki döneme göre yüzde 16 artışla 2 bin 397 dolardan, 2 bin 786 dolara yükseldi. Türk zeytinyağı ton başına 390 dolar katma değerli ihraç edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan

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