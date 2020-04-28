ABD'ye yardım götüren uçak havalandı
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ABD'ye yardım götüren uçak havalandı

ABD'ye yardım malzemesi götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

ABD'ye yardım götüren uçak havalandı
28.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:59

ABD'ye yardım malzemesi götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürürken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan yardım malzemeleri bu sefer de ABD'ye gönderildi. Yardım malzemelerinin sabah saatlerinde yüklendiği A-400M tipi askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından hareket etti. Covid-19 ile mücadeleye destek amacıyla ABD'ye gönderilen yardım malzemeleri arasında korona virüs ile mücadelede kullanılan cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, koruyucu gözlük, N95 maske, tulum ve dezenfektanın yanı sıra çok sayıda sağlık malzemesi bulunuyor.

"Ümitsizliğin ardında nice ümitler var"

ABD'ye gönderilen malzemelerin üzerindeki Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ve hemen altına iliştirilmiş olan, "Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri halkına sevgilerle" notu ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiye kadar 55 ülkeye yardım malzemesi gönderildiğini açıklamıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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