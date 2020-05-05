ABD'ye yapılan yardım ile Türkiye'nin Prestiji Arttı

Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken, Türkiye birçok ülkeye maske ve tıbbi yardım malzemesi gönderiyor. Amerika Birleşik Devletlerine de gönderilen bu yardımlar, Türkiye'nin prestijini yükseltti.

Kurumsal PR Uzmanı Necmettin Kar, Türkiye'nin Korona virüs ile mücadele eden ülkelere sağlık malzemesi göndererek destek vermesinin iyi düşünülmüş bir PR çalışması olduğunu ve bu yardımların, virüsün etkisinin ortadan kalkmasının ardından Türkiye'ye olumlu dönüşlerinin olacağını ifade etti.

Türkiye'de 10 Mart 2020 tarihinde başlayan ilk Koronavirüs vakasının ardından Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumlarda korona virüsü ile etkin bir mücadele başlatldı. Bazı konularda yaşanan aksaklıklar, muhalefet partileri tarafından sıklıkla eleştiri konusu yapıldı. Özellikle maskelerin dağıtılması ile ilgili tam bir belirsizlik yaşandı. Maske almak için başvuru yapanların bir bölümüne, kodların geç gelmesi ya da hiç gelmemesi sosyal medyada gündeme getirilmişti. Kurumsal PR Uzmanı Necmettin Kar, Türkiye'de yaşanan maske dağıtımı sorununa rağmen hükumetin ABD, İspanya ve İtalya başta olmak üzere 44 ülkeye maske ve sağlık ekipmanı göndermesinin, Türkiye'nin ileriye yönelik bir yatırımı olarak düşünülmesi gerektiğini ifade ediyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'den 116 ülkenin yardım talep ettiğini ve 44 ülkeye Korona virüs maskesi ve sağlık ekipmanları gönderildiğini açıklamıştı.

PR Uzmanı Kar "Türkiye'de yaşayan vatandaşların bile tamamına maske gönderimi sağlanamamışken Türkiye'nin denizaşırı ülkelere sağlık yardımı göndermesi sadece bir yönden bakılmaması gereken önemli bir PR çalışmasıdır. PR çalışmalarının sonuçları uzun vadede görülür. Bu yardımın sonuçlarını da pandeminin ortadan kalkmasının ardından fazlasıyla görebileceğimizi düşünüyorum. Dünya ülkeleri salgının ardından uluslararası finans kuruluşlarından ekonomik destek talebinde bulunacaklar. Taleplerin olumlu sonuçlanması da ABD ve Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler kurulmasını gerektiriyor. Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü ile eşgüdümlü çalışması, ABD ve Avrupa ülkelerine sağlık yardımı yapması da ilişkilerin iyileştirilmesi adına atılmış önemli adımlardır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası PR konusunda son yıllarda başarılı çalışmalara imza atıldığını da söyleyen PR Uzmanı Necmettin Kar, pandemi ile mücadelede Türk doktorların da dünyada çokça konuşulmaya başlandığını, virüsün etkisinin geçmesinin ardından, sağlık sektöründen birçok isme daha rahat koşullarda çalışma imkanlarının sunulacağı tekliflerin olacağını ifade etti.

Kaynak: Bültenler