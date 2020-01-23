: ABD'ye ulaşmak için yola çıkan Honduraslılar Meksika'dan geri çevrildi

23.01.2020 22:03 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:03

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan ve hafta sonu Meksika sınırına kadar gelen göçmenlerden 219 Honduraslı ülkelerine geri gönderildi.View on euronews

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