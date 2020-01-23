ABD'ye ulaşmak için yola çıkan Honduraslılar Meksika'dan geri çevrildi
Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan ve hafta sonu Meksika sınırına kadar gelen göçmenlerden 219 Honduraslı ülkelerine geri gönderildi.
23.01.2020 22:03 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:03
Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan ve hafta sonu Meksika sınırına kadar gelen göçmenlerden 219 Honduraslı ülkelerine geri gönderildi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com