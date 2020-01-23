ABD'ye ulaşmak için yola çıkan Honduraslılar Meksika'dan geri çevrildi
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ABD'ye ulaşmak için yola çıkan Honduraslılar Meksika'dan geri çevrildi

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan ve hafta sonu Meksika sınırına kadar gelen göçmenlerden 219 Honduraslı ülkelerine geri gönderildi.

23.01.2020 22:03 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:03

Orta Amerika ülkeleri , , Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan ve hafta sonu sınırına kadar gelen göçmenlerden 219 Honduraslı ülkelerine geri gönderildi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: ABD'ye ulaşmak için yola çıkan Honduraslılar Meksika'dan geri çevrildi
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