ABD'ye ulaşmak için yola çıkan Honduraslılar Meksika'dan geri çevrildi

23.01.2020 21:49 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:49

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan ve hafta sonu Meksika sınırına kadar gelen göçmenlerden 219 Honduraslı ülkelerine geri gönderildi.



Meksika Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan açıklamada, Tabasco eyaletinden kalkan ilk uçağın 109, ikinci uçağın 110 göçmeni Honduras'a taşıdığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle