ABD'ye Uçuşlarda Tablet Yasağı Kalktı
ABD'nin Türkiye'den gerçekleşen uçuşlarda başlattığı kabinlerde elektronik eşya yasağı uygulaması, THY'nin bu sabah Atatürk Havalimanı'ndan New York'a yaptığı tarifeli seferle sona erdi.
ABD'nin Türkiye'den gerçekleşen uçuşlarda başlattığı kabinlerde elektronik eşya yasağı uygulaması, THY'nin bu sabah Atatürk Havalimanı'ndan New York'a yaptığı tarifeli seferle sona erdi. Böylece Türk Hava Yolları ve Atatürk Havalimanı 8 ülkeye uygulanan yasağın kalktığı ilk havalimanı ve havayolu oldu.
22 Mart'ta yürürlüğe giren uygulamayla Mısır, Ürdün, Kuveyt, Fas, Katar, Suudi Arabistan, İstanbul ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ABD'ye doğrudan uçuşlarda cep telefonu hariç tablet ve diz üstü bilgisayarların kabin bagajına alınması yasaklanmıştı.
Auteur: avatar"/>euronews-tr
Tags: ABD tablet Hava Yolları uçuşlarda Türkiye yasağı ABDye Güvenlik kalktı Gepost: 05 juli 2017
Kaynak: Euronews.com