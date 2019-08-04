ABD'ye uçuş öncesi alkol alan iki pilot İskoçya'da gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli hava yolu şirketi United Airlines için çalışan iki pilot, uçuşlarından önce alkol kullandıkları gerekçesiyle İskoçya'da gözaltına alındı.

İskoç polisi, Birleşik Krallık kanunları gereğince pilotlarının alkol etkisi altında uçmalarının yasak olduğunu, bu nedenle 61 ve 45 yaşlarında iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle